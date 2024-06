The Italian Sea Group, Simona Del Re nuova presidente

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Il CdA di(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha deliberato di cooptare, nominandolafino alla prossima assemblea dei azionisti. La decisione segue le dimissioni di Filippo Menchelli , che resta comunque in società col ruolo di Chief Business Officer.Del Re ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Worldwide Corporate Communications Manager di Gucci e, successivamente, di Strategic Communications Director di The Lane Crawford Joyce Group, leader asiatico del luxury retail con sede ad Hong Kong., Simona Del Re ha istituito e guidato l'area ESG & Corporate Affairs, per poi assumere la direzione delle aree Corporate Governance e Investor Relations. Attualmente la Dirigente ricopre il ruolo di