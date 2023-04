Glencore, nuova proposta per acquisire Teck Resources

Glencore

(Teleborsa) -, colosso anglo-svizzero attivo nel settore minerario, ha presentato unatotalitaria con, società mineraria canadese, e la simultanea scissione delle attività combinate di carbone e ad alta intensità di carbonio. Lo scorso 3 aprile il CdA di Teck Resources aveva rifiutato all'unanimità una proposta di acquisizione non richiesta e opportunistica da parte di Glencore.Glencore afferma oggi, in una lettera al CdA di di Teck Resources, di continuare a credere che "le attività combinate di carbone termico e da coke di CoalCo la posizionerebbero come una società di materie prime all'ingrosso leader e altamente generatrice di liquidità che attirerebbe una forte domanda da parte degli investitori". Tuttavia, Glencoree altri potrebbero non desiderare un'esposizione al carbone termico".Di conseguenza, Glencore ha proposto ora di, in modo tale che gli azionisti di Teck riceverebbero il 24% di MetalsCo e 8,2 miliardi di dollari in contanti. Glencore si dice anche disposta a offrire una combinazione di contanti e/o azioni di CoalCo (fino al 24%, se tutti gli azionisti di Teck fossero eleggere azioni piuttosto che contanti).sarebbe un'azienda autonoma focalizzata sui metalli di transizione con un portafoglio diversificato che comprende le attività di metalli e minerali di Glencore e Teck, le attività di marketing, riciclaggio e distribuzione di metalli ed energia (escluso il carbone) di Glencore.sarebbe un'attività autonoma di carbone e acciaio al carbonio altamente generatrice di liquidità che comprende le attività di carbone di Glencore e Teck, le attività di ferroleghe di Glencore e le attività di marketing di carbone e ferroleghe di Glencore.