MPS, ok assemblea a bilancio 2023 e dividendo

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti disotto la presidenza di Nicola Maione, con una partecipazione, attraverso il Rappresentante Designato, pari al 52,29% del capitale sociale, ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 che ha chiuso con un utile pari ad Euro 2.021.525.016,72 e deliberato di distribuire un dividendo di 0,25 euro per azione, per un importo complessivo di circa 315 milioni.L'Assemblea ha, infine, deliberato la nomina quale Consigliere, su proposta unitaria di alcuni Azionisti investitori istituzionali, di Raffaele Oriani, dichiaratosi indipendente; Sindaco Effettivo, su proposta dell’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di Giacomo Granata; Sindaco Supplente, su proposta dei Soci Presentatori che hanno presentato la candidatura del Consigliere sopra citato, di Paola Lucia Giordano.Sono stati approvati anche la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché il sistema incentivante 2024 e relative modalità di erogazione a favore di personale del gruppo basato su "phantom shares".