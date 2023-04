L'indice delle società High Tech italiane si è mosso in lieve rialzo (+0,46%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

mid-cap

Seco

Reply

Eems

Exprivia

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco superiore all'Ilha aperto a 167.670,1, in rialzo dello 0,46% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 857.Nel, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,10%.Tra leitaliane, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,68%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,99%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 15,69%.Bene, con un rialzo del 2,31%.