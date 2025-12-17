Milano 15:47
44.205 +0,49%
Nasdaq 15:47
25.010 -0,49%
Dow Jones 15:47
48.254 +0,29%
Londra 15:47
9.831 +1,51%
Francoforte 15:47
24.051 -0,11%

Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,14%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 25.167,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,14%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,14%, a quota 25.167,86 in apertura.
