Milano
15:47
44.205
+0,49%
Nasdaq
15:47
25.010
-0,49%
Dow Jones
15:47
48.254
+0,29%
Londra
15:47
9.831
+1,51%
Francoforte
15:47
24.051
-0,11%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 16.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,14%)
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,14%)
Il Nasdaq-100 esordisce a 25.167,86 punti
In breve
,
Finanza
17 dicembre 2025 - 15.33
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,14%, a quota 25.167,86 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,47%)
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,35%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,62%
Titoli e Indici
Nasdaq 100
0,00%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,26%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,60%
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,06%)
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (-0,3%)
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,2%)
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,36%
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto