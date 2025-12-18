Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 20:47
24.998 +1,42%
Dow Jones 20:47
47.961 +0,16%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in accelerazione dell'1,90% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.115,74 punti

L'indice del listino high-tech USA mette a segno un rialzo dell'1,90% alle 19:30 e avanza a 25.115,74 punti.
