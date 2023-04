Wall Street in stand-by in attesa dell'inflazione e delle banche

JP Morgan

(Teleborsa) -prima del rilascio die dell'inizio della stagione delle: venerdì sarà il turno di, mentre martedì 18 riporterà, con le altre a seguire.Negli Stati Uniti,. Questa settimana avrà due eventi cruciali: l'inflazione di marzo e i verbali dell’ultima riunione del FOMC. Tra gli altri dati macro di marzo, saranno importanti le vendite al dettaglio e la produzione.Dalla, Williams (NY Fed) ha detto di non essere preoccupato per la divergenza fra lo scenario dei tassi della Fed e quello del mercato. Sul fronte del, i dati (informazioni dal bilancio della Fed) stanno confermando una stabilizzazione dello stress scatenato dai fallimenti di SVB e Signature.Intanto, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha affermato che la previsione di base sulprevede un, prima di stabilizzarsi al 3,0% nel 2024. Inoltre, prevede che le economie avanzate vedranno un rallentamento della crescita particolarmente pronunciato, dal 2,7% nel 2022 all'1,3% nel 2023.Sul fronte delleha registrato un utile trimestre in calo ma sopra le attese, mentre altri annunci societari rilevanti sono che il vaccino antinfluenzale di in ritardo per mancanza di casi nella sperimentazione.Giornata densa di novità in quanto all'ha aumentato la sua proposta di prezzo nella sua offerta per l'acquisizione dell'australiana Newcrest Mining;ha presentato una nuova proposta per acquisire Teck Resources;ha acquistato una partecipazione nella società di comunicazione FGS Global;ha acquisito la francese Data4 dall'asset manager AXA IM.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.646 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.110 punti. In lieve ribasso il(-0,39%); pressoché invariato l'(-0,14%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,33 Mln barili; preced. -3,74 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 228K unità).