Poco mossa Wall Street con speranze per negoziati commerciali

(Teleborsa) -, con le speranze che il presidente USA Donald Trump sia ancora aperto ai negoziati commerciali che compensano le sue ultime dichiarazioni secondo cui glialla scadenza del 1° agosto per l'entrata in vigore deiNiente da segnalare sul calendario macroeconomico, con l'attenzione rivolta alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione in uscita giovedì. Sale l'attesa per il, che sarà pubblicato mercoledì, il che offrirà agli investitori maggiore chiarezza su quando la banca centrale potrebbe riprendere il suo ciclo di allentamento monetario.Sul fronte degli analisti,haper la seconda volta in due mesi, affermando di aspettarsi che la Federal Reserve intervenga prima delle attese per tagliare i tassi; ha alzato le previsioni a 12 mesi per l'indice S&P 500 da 6.500 a 6.900, e ha aumentato l'obiettivo di fine anno da 6.100 a 6.600.ha invece alzato le previsioni di fine anno per l'S&P 500 da 5.600 a 6.300, e fissato un obiettivo di 12 mesi a 6.600.Guardando aidi Wall Street, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,21%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 6.233 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,17%); sulla stessa linea, senza direzione l'(-0,01%).(+2,28%) e(+0,99%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei(-1,54%),(-0,84%) e(-0,78%).del Dow Jones,(+5,46%),(+5,44%),(+2,67%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,69%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,27%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,25%),(+6,30%),(+5,44%) e(+4,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,95%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,15%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.scende dell'1,88%.