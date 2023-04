Yellen (USA): vigili sui rischi al ribasso da guerra e settore bancario

(Teleborsa) - "Durante il G20 di febbraio, ho detto che l'economia globale era in una posizione migliore di quanto molti avevano previsto lo scorso autunno. Quell'immagine di base è rimasta sostanzialmente invariata. I prezzi di materie prime come cibo ed energia si sono stabilizzati. Le pressioni sulla catena di approvvigionamento continuano ad allentarsi. E". Lo ha affermato, Segretario al tesoro degli Stati Uniti, a Washington, in occasione dell'inizio delle riunioni di primavera del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca Mondiale."Negli Stati Uniti, il nostro. Il nostro tasso di disoccupazione è vicino ai minimi storici. L', anche se nell'ultimo semestre abbiamo visto segnali positivi di una moderazione dell'inflazione - ha spiegato - Mentre affrontiamo le nostre sfide immediate, gli Stati Uniti stanno anche effettuando investimenti storici a lungo termine nella capacità produttiva e nella resilienza della nostra economia. Ad esempio, l'Inflation Reduction Act sta stimolando un'ondata di investimenti in energia pulita, che avrà significative ricadute positive in tutto il mondo".Yellen ha sottolineato che occorre rimanere "", facendo riferimento alla guerra della Russia contro l'Ucraina, al fatto che molti paesi si stanno ancora riprendendo dallo shock pandemico e che in alcuni paesi, inclusi gli Stati Uniti, ci sono stateIl Segretario al tesoro ha evidenziato che negli USA "ilstatunitense rimane solido, con solide posizioni di capitale e liquidità". Anche il sistema finanziario globale "rimane resiliente grazie alleche le nazioni hanno adottato dopo la crisi finanziaria" e "ci impegniamo a continuare questo lavoro attraverso organismi come il Consiglio per la stabilità finanziaria e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria".