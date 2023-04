Ddl Capitali, quotazione in Borsa più semplice per favorire le PMI e trattenere i big

Exor

(Teleborsa) - Dopo gli interventi di CONSOB e Borsa Italiana degli ultimi 12 mesi, arriva il tanto atteso, dopo la perdita di importanti società negli ultimi anni, come Atlantia o. Le misure approvate, che ora dovranno superare l'iter parlamentare, sono state ispirate dal Libro Verde sulla competitività dei mercati finanziari, documento di indirizzo licenziato dal MEF l'anno scorso dopo una consultazione tra tutti gli addetti ai lavori.Ieri sera il, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il cosiddetto Ddl Capitali. Il testo costituisce "una riforma organica volta a incentivare la quotazione delle società e diffondere l'azionariato della Borsa italiana, anche al fine di sostenere le imprese che puntano a crescere e ad aumentare la propria competitività mediante il ricorso al mercato dei capitali", si legge nel comunicato dell'esecutivo.Il disegno di legge - si legge nella nota di Palazzo Chigi - semplifica le procedure di ammissione alla negoziazione,ed estende la classificazione di "piccole e medie imprese" emittenti azioni quotate, innalzando il tetto della capitalizzazione massima da 500 milioni a un miliardo di euro. Inoltre, riforma la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari diffusi e modifica le regole in tema di responsabilità del collocatore e di offerta fuori sede.In tema di redazione del bilancio è prevista la facoltà, per le società aventi azioni su sistemi multilaterali di negoziazione, di adottare i principi contabili internazionali. Per facilitare la partecipazione degli investitori istituzionali nei mercati regolamentati è estesa la qualifica didi diritto privato anche agliprivati e privatizzati.Si estende anche la possibilità di accedere allo strumento "", costituito da Cassa Depositi e Prestiti, alle società nate da fusioni o scissioni ma con bilanci certificati e alle imprese che non abbiamo subito sanzioni o sentenze di condanna.Infine, sono introdottein materia di svolgimento delle assemblee di società per azioni quotate, di esercizio dei diritti di voto plurimo e di flottante.Sul fronte della gestione societaria, scendendo nei dettagli contenuti nella bozza nel Ddl e non nel comunicato del governo, viene consentito alle società di emettereche danno agli investitori esistenti il diritto di esprimere fino a 10 voti per ogni azione posseduta, incrementando l'attuale limite di tre voti. Inoltre, viene prevista la possibilità di, stabilizzando la misura adottata in tempi di Covid e che era stata già prorogata per il 2023.Per quanto riguarda la vigilanza, è stato proposto che idecorrano dalla data di presentazione della bozza di prospetto, che sia alleggerito il regime di responsabilità del collocatore e che vengano limitati i poteri di intervento della CONSOB in materia. Inoltre, la CONSOB può essere chiamata in giudizio per attività dei soggetti vigilati nel caso si possa dimostrare un'omissione in tal senso, e diventano poi più brevi (passando da due a un anno) iper impieghi all'esterno (cooling in e off).Accanto alle misure di semplificazione e di incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, il Governo ha anche ritenuto necessario affiancare norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti. In particolare, le linee guida persaranno definite d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.