AssoNEXT, concreta "moral suasion" per canalizzare risparmio previdenziale e assicurativo verso PMI

(Teleborsa) - Ilattraverso fondi dedicati, sul modello degli esempi di eccellenza già esistenti; ladestinati all'economia domestica contraddistinti da robusti incentivi fiscali; il, per favorire l'allocazione di una quota del risparmio degli italiani sulle PMI quotate domestiche. Sono queste le principali leve che il Governo potrebbe adottare per canalizzare risorse finanziarie verso le PMI quotate secondo AssoNEXT, l'associazione italiana delle PMI quotate.All'incontro annuale di AssoNEXT presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio è stato ricordato che le PMI sono fondamentali per l'economia italiana ma faticano ad accedere ai capitali necessari per il loro sviluppo. Ilnella raccolta di capitali: la carenza di investitori istituzionali determina valutazioni delle società quotate inadeguate e volatili, rendendo meno interessante la quotazione e spingendo molti emittenti verso il delisting.Per quanto riguarda il coinvestimento pubblico-privato, nel convegno è stato ricordato che sono già state realizzate importanti iniziative, quali il Fondo Cresci al Sud di Invitalia e più recentemente ildi Cassa Depositi e Prestiti (CDP), annunciato a maggio 2024 proprio in occasione del convegno annuale di AssoNEXT.In merito al coinvolgimento degli investitori istituzionali, vi è un possibile spazio di intervento estremamente ampio. Attualmente, solo il 16% dei portafogli dei fondi comuni viene investito in Italia (87,5 miliardi di euro) sui 546 miliardi di euro complessivi, esportando così capitale all'estero. Inoltre, meno del 3% delle risorse dei fondi pensione e il, rispetto a una media in altri Paesi UE che per i fondi pensione va dal 20% (Germania, Francia e Spagna) al 50% (Svezia).Potenziare questi canali - evidenzia AssoNEXT - sarebbe in linea sia con i recenti, sia con la Savings and Investments Union della Commissione Europea, che potrebbe indirizzare i risparmi privati verso attività produttive che generino crescita e occupazione.A questo scopo sarebbe utile una revisione complessiva della previdenza complementare, con un particolare accento al consolidamento del settore e miglioramento della governance, un'azione di educazione finanziaria e il coinvolgimento dei datori di lavoro. A ciò si potrebbe accompagnare una(Esenzione della contribuzione - Esenzione dei rendimenti - Tassazione delle prestazioni), così da incentivare, a differenza dell'attuale assetto italiano (ETT), il risparmio previdenziale massimizzandone l'efficacia allocativa a beneficio dell'economia nazionale.Se la quota di investimenti in PMI domestiche da parte della previdenza complementare salisse dal 3% al 10% e si sommasse un aumento della componente azionaria delle assicurazioni vita dal 2% al 5%, questo comporterebbe unverso l'economia reale italiana e i mercati finanziari italiani potrebbero diventare un robusto pilastro della crescita del Made in Italy."L'evoluzione normativa consente di coinvolgere assicurazioni, fondi pensione e casse professionali negli investimenti azionari domestici e nell'economia reale in generale, con un orizzonte temporale di 10 anni - ha affermatoAssoNEXT - Con una, si potrebbe costruire una solida base di investitori istituzionali di lungo periodo in grado di immettere sui mercati borsistici diversi miliardi di euro, risorse che almeno in parte potrebbero essere indirizzati su Euronext Growth Milan, un mercato in crescita che presenta interessanti opportunità d'investimento".