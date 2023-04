Amazon: CEO fiducioso su piani per ridurre costi, difende ritorno in ufficio

Amazon

(Teleborsa) - "Rimaniamo, ridurre i tempi di consegna e costruire un'attività di vendita retail significativamente più ampia con margini operativi sani". Lo ha affermato, presidente e CEO di, nella lettera agli azionisti, con particolare riferimento alla "sfida critica" rappresentata dall'aumento dei(ovvero il costo per portare un prodotto da Amazon a un cliente), sulla quale sono state apportate diverse modifiche per migliorare in modo significativo il costo dell'evasione ordini e la velocità di consegna.Un altro passaggio interessante è quello che riguarda, la divisione che fornisce servizi di cloud computing. Jassy ha spiegato che AWS ha un revenue run rate annuale di 85 miliardi di dollari, "è, ma in un momento in cui è fondamentale rimanere concentrati su ciò che conta di più per i clienti nel lungo periodo". Nonostante la crescita del 29% su base annua nel 2022 su una base di entrate di 62 miliardi di dollari, AWS "devein questo momento poiché le aziende sono più caute nella spesa date le difficili condizioni macroeconomiche attuali".Il CEO si è soffermato sugli sforzi complessivi del gruppo sulla riduzione dei costi, spiegando che - negli ultimi mesi - il colosso dell'e-commerce ha ", azienda per azienda, invenzione per invenzione, e ci siamo chiesti se fossimo convinti delper generare entrate, reddito operativo, flusso di cassa disponibile e ritorno sul capitale investito".In alcuni casi, questa analisi ha, con Jassy che cita Bookstores, 4 Star stores, Amazon Fabric e Amazon Care. In altri casi, ha esaminato alcuni programmi che non producevano i rendimenti attesi (ad esempio la spedizione gratuita per tutti gli ordini di generi alimentari online superiori a 35 dollari) e li ha modificati. La lettera menziona anche la decisione di eliminare 27.000 posti di lavoro.Una larga porzione del documento riguarda le modalità di lavoro e viene ricordato che Amazon ha, a partire da maggio."Ci siamo convinti che collaborare e inventare sia più facile ed efficace quando lavoriamo insieme e impariamo gli uni dagli altri di persona - ha scritto Jassy -sulle reciproche idee avvengono più liberamente e molte delle migliori invenzioni di Amazon hanno avuto i loro momenti di svolta da persone che sono rimaste a lavorare dopo una riunione e hanno elaborato idee su una lavagna o hanno continuato la conversazione al ritorno da una riunione, o semplicemente facendo un salto nell'ufficio di un collega più tardi con un altro pensiero".", ha sottolineato, aggiungendo che ", e ce ne sono più di persona che virtualmente".