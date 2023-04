Cina, balzo dell'export trainato da veicoli elettrici e batterie al litio

(Teleborsa) -. Il dato ha fatto scendere meno delle attese il surplus commerciale della grande economia asiatica, abbinato ad un lieve calo delle importazioni, confermando laÈ quanto emerge dai dati pubblicati stamattina da Pechino, che evidenziano undi 88,19 miliardi di dollari rispetto all'avanzo di 116,88 miliardi precedente. Battute le attese del mercato che erano per un saldo di 39,20 miliardi.Lesono balzate del 14,8% (interrompendo cinque mesi consecutivi di calo), dopo il -6,8% registrato a gennaio e febbraio e rispetto al -7% atteso dagli analisti, mentre lesono scese dell'1,4%, dopo il -10,2% precedente (gennaio e febbraio) e rispetto al -5% atteso.Lv Daliang, portavoce dell'Amministrazione generale delle dogane, ha attribuito la sorpresa al rialzo alla forza dellaTuttavia, ha avvertito che le condizioni potrebbero peggiorare in futuro. "al momento - ha detto in una conferenza stampa, secondo quanto riportato da Reuters - La debole domanda esterna e i fattori geopolitici porteranno maggiori sfide allo sviluppo commerciale della Cina".