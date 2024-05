Dazi Usa alla Cina, l'affondo di Biden. Pechino: "Decisione politica"

(Teleborsa) - Dazi su 18 miliardi di dollari di prodotti importati, dalle auto elettriche alle celle solari, passando per i semiconduttori e le batterie più avanzate. La decisione deldettata dalla volontà di proteggere l'industria americana, soprattutto quella dell'auto, ma anche da motivazioni elettorali, ha fatto insorgere Pechino. "La decisione statunitense viene da considerazioni politiche – ha affermato ilin una nota –. Nello specifico, si tratta di un tipico gioco politico e la parte cinese esprime forte insoddisfazione".Ilha accusato gli Usa di "commettere errori su errori" e ha affermato che gli aumenti tariffari proposti violano gli impegni di Biden di evitare il disaccoppiamento dalla Cina. "Ciò influenzerà seriamente l'atmosfera della cooperazione bilaterale – si legge ancora nella dichiarazione –. Gli Stati Uniti dovrebbero correggere immediatamente i propri errori e cancellare le tariffe aggiuntive imposte alla Cina".Ilha affermato che la Cina adotterà "tutte le misure necessarie per salvaguardare i suoi legittimi diritti e interessi". Sono 14 le richieste di aumento fatte dalla presidenza Usa alla. Isaranno soggetti a una tariffa del 100%, quattro volte l'attuale tasso del 25%, mentre i dazi sulledalla Cina raddoppieranno fino al 50%. L'aliquota su alcuneaumenterà al 25%, più del triplo del livello attuale. Colpite anche leper le auto elettriche (25%).Gli aumenti dovrebbero essere attuati da quest'anno fino al 2026, a seconda delle voci. Le tariffe sul tavolo coprono, secondo una stima diffusa dalle principali agenzie di stampa. "Il presidente Biden – ha affermato la– sta intraprendendo azioni decisive per garantire che le pratiche commerciali sleali non minaccino la nostra competitività e sicurezza economica, rafforzando al tempo stesso la produzione americana. Si tratta di un approccio strategico alla politica commerciale che aiuterà a proteggere le principali industrie statunitensi, come i settori dell'energia pulita e dei semiconduttori".