Lottomatica procede con quotazione in Borsa, lancio IPO a fine aprile

(Teleborsa) -, il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, ha annunciato la propria intenzione di, dopo che negli scorsi mesi aveva annunciato il progetto Il flottante necessario per la quotazione deriverà da un'offerta riservata esclusivamente a investitori qualificati. È previsto che l'offerta sarà composta darivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e,da Gamma Topco S.à r.l. (azionista venditore)Il numero complessivo di azioni oggetto, in aggiunta agli altri termini e condizioni, sarà determinato in prossimità dell', compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di CONSOB.Si prevede che l, che costituisce la componente primaria dell'offerta, sarà pari a, con i proventi che saranno usati per attuare il piano strategico e ridurre la propria leva finanziaria. È previsto che, a seguito dell'offerta, l'indebitamento finanziario netto, pro forma per l'aumento di capitale, sarà pari a circa 1,29 miliardi di euro, equivalente al 2,4x del Run-rate Adjusted EBITDA per il periodo di dodici mesi chiuso al 31 marzo 2023.Inoltre, in data 12 aprile 2023, Lottomatica ha ricevuto l'impegno da parte di Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, UniCredit, Mediobanca, BNP Paribas, Banco BPM a sottoscrivere un. Il contratto di prestito ponte, una volta stipulato, fornirà una linea di credito per un, composta da una linea di credito a termine per un importo complessivo fino a 600 milioni di euro e da una linea di credito a termine per un importo complessivo fino a 500 milioni di euro.Lottomatica ha anche comunicato di aver registratotra i 421 e i 423 milioni di euro nel periodo di2023, con un aumento del 19-20% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è stato di circa 155-156 milioni di euro, con un aumento dal 24 al 25% rispetto allo stesso periodo del 2022. Come già comunicato , il gruppo prevede di raggiungere ricavi per 1.570-1.670 milioni di euro nell'esercizio 2023 e un Adjusted EBITDA di circa 550-570 milioni di euro.Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e UniCredit agiscono in qualità dinella quotazione, Apollo Capital Solutions, Banca Akros, BNP Paribas e Mediobanca agiscono in qualità di joint bookrunners ed Equita SIM agisce in qualità di. Credit Suisse agisce come consulente finanziario e UniCredit come