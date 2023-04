Ariane 5 lancia sonda JUICE verso Giove. Ruolo di primo piano per Italia

Avio

(Teleborsa) - Ungestito da Arianespace èdallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, trasportando ladell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). La sonda, costruita da Airbus Defence and Space per l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), è la. Trascorrerà almeno tre anni per osservare in dettaglio tre delle sue lune ghiacciate, che raggiungerà a partire dal luglio 2031: Europa, Ganimede e Callisto."È un onore per Arianespace aver effettuato questo lancio iconico, la prima missione europea verso il sistema gioviano, e poter contribuire ae delle condizioni necessarie per la formazione della vita", ha commentato Stéphane Israel, AD di Arianespace.Dopo questa missione,, prima che l'Ariane 6 subentri per le missioni istituzionali europee e per le esigenze in rapida crescita del mercato commerciale. Il lanciatore pesante Ariane 5 è un programma dell'ESA, realizzato in collaborazione dall'industria e dalle istituzioni pubbliche di 12 Stati partner europei.ArianeGroup è il capocommessa industriale per lo sviluppo e la produzione di Ariane 5 ed è responsabile della preparazione del lanciatore al decollo. In qualità di capocommessa industriale per lo sviluppo e la produzione di Ariane 5, ArianeGroup guida una, tra cui 350 piccole e medie imprese (PMI).Tra queste, un ruolo di primo piano lo ha, che ha contribuito al successo del volo VA 260 dell'Ariane 5 tramite ia propellente solido P230, che forniscono circa il 90% della spinta del razzo al decollo, eper l'ossigeno liquido del motore Vulcain. La turbopompa è la prima interamente prodotta con la nuova catena di approvvigionamento e integrata negli stabilimenti a Colleferro."Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa importante missione scientifica europea e al programma Ariane nel suo complesso - ha commentato, AD di Avio - Con Vega C e Ariane 6, l'Europa continuerà ad avere unprofondo nel prossimo futuro".Commenti soddisfatti anche da parte del governo italiano. "Abbiamo seguito con orgoglio il lancio della missione Juice dell'Agenzia spaziale europea, a cui", ha dettodelle Imprese e del Made in Italy, sottolineando che "molte fondamentali componenti - ricorda - sono realizzate dal gruppo Leonardo, in collaborazione, tra gli altri, con l'Istituto nazionale di astrofisica, con l'Università di Trento e con La Sapienza di Roma in una sinergia vincente tra alcune delle nostre eccellenze".Ilper le Imprese e il Made in Italy,, ha parlato di "". "Dopo la presentazione di due giorni fa del progetto Iride, la costellazione di satelliti per l'osservazione della Terra, oggi la sonda Juice è partita verso Giove e le sue lune", ha ricordato, esprimendo "grande soddisfazione e profondo orgoglio per il sistema spaziale del Paese, determinante per la buona riuscita della missione avviata con il lancio di oggi".