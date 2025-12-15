Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:23
25.126 -0,28%
Dow Jones 20:23
48.375 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda aerospaziale italiana, con una variazione percentuale del 2,94%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,95%, rispetto a +0,36% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di medio periodo di Avio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 28,42 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 29,47, mentre il primo supporto è stimato a 27,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
