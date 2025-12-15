Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda aerospaziale italiana
, con una variazione percentuale del 2,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Avio
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,95%, rispetto a +0,36% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di medio periodo di Avio
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 28,42 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 29,47, mentre il primo supporto è stimato a 27,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)