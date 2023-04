Eventi e scadenze del 14 aprile 2023

Lunedì 10/04/2023

Venerdì 14/04/2023

Almawave

Bifire

Bioera

BlackRock

Citigroup

CNH Industrial

Ferrari

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Igd

Indel B

Iveco

JP Morgan

Luve

Svas Biosana

Tenax International

Unidata

Vimi Fasteners

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Il Meeting di primavera IMF World Bank Group, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Malta - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Repubblica Ceca e Romania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Unione Europea - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Turismo internazionale dell'Italia- Portogallo, Bielorussia, Croazia e Nord Macedonia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- Permessi di costruire - IV Trimestre 202211:00 -- Presentazione della nuova ricerca Design Economy 2023 di Deloitte Private, Fondazione Symbola e Poli Design. Durante la conferenza, verranno presentati i risultati del report che analizzeranno il settore del design. Interverrà, tra gli altri, il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso11:30 -- Bilaterale del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti con il Segretario di Stato al Tesoro, Janet Yellen, a Washington- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2022- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo