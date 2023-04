Hermes, il fatturato cresce a doppia cifra e batte le attese

Hermes

LVMH

(Teleborsa) - I fatturato consolidato del grupporaggiunge i 3,4 miliardi di euro,, registrando una crescita del 23%. Tali risultati sono anche migliori delle attese degli analisti che prevedevano una crescita del giro d'affari del 16,2%."Il primo trimestre del 2023 è in linea con i buoni risultati del 2022 e riflette il successo riscosso dalle nostre collezioni in tutto il mondo, grazie alla fedeltà dei nostri clienti. Siamo orgogliosi di rafforzare le nostre capacità produttive e di consolidare il nostro modello artigianale", afferma Axel Dumas, presidente esecutivo di Hermès.Il titolo Hermes quotato sulla piazza di Parigi sta registrando un guadagno dello 0,98%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.981 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.951,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2.010,6.Le vendite di Hermes, particolarmente dinamiche in tutte le aree geografiche e in tutte le linee di business, giungono all'indomani di risultati superiori alle previsioni del mercato, annunciate da, il più grande gruppo di lusso al mondo, proprietario di marchi come Louis Vuitton, Dior e Tiffany.