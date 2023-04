IEA: tagli OPEC+ aggravano deficit di offerta greggio e minacciano ripresa

(Teleborsa) - Iattuati a inizio aprile dall'OPEC+ "rischiano didi petrolio nel secondo semestre del 2023 e didel petrolio in un momento di maggiore incertezza economica, anche se l'attività industriale rallenta nelle maggiori economie mondiali e la crescita della produzione al di fuori dell'alleanza appare robusta". È quanto si legge nell', l'Agenzia internazionale dell'energia, dove viene sottolineato che "consumatori attualmente sotto assedio dall'inflazione soffriranno ancora di più per l'aumento dei prezzi, soprattutto nelle economie emergenti e in via di sviluppo".L'IEA prevede che lasalirà di 2 mb/g nel 2023 fino al record di 101,9 mb/d. Riflettendo la crescente disparità tra le regioni, i paesi non OCSE, sostenuti da unain ripresa, rappresenteranno il 90% della crescita. La, trascinata al ribasso dalla debole attività industriale e dal clima caldo, si è contratta di 390 mila barili/giorno su base annua nel 1° trimestre 2023, il suo secondo trimestre consecutivo di calo. Ilrappresenta il 57% dei guadagni del 2023.Viene sottolineato che glida parte dell'OPEC+ farannomondiale di petrolio di 400 mila barili al giorno entro la fine del 2023. Da marzo a dicembre, i guadagni di 1 mb/g da non-OPEC+ non riescono a compensare un calo di 1,4 mb/d dal blocco dei produttori.L'IEA ricorda che ultimi limiti volontari OPEC+ di 1,16 mb/g si aggiungono a un taglio annunciato di 500 kb/g della produzione russa a partire da marzo, ora prorogato per il resto dell'anno, e a una riduzione di 2 mb/g degli obiettivi in vigore lo scorso novembre. "Sebbene apparentemente una mossa per sostenere il calo dei prezzi in mezzo alle turbolenze finanziarie a metà marzo, anchedi petrolio potrebbe aver contribuito alla decisione", si legge nel rapporto.A gennaio, glisono aumentati di 53 mb a 2.830 mb, il massimo da luglio 2021 e solo 47 mb al di sotto della media quinquennale. I dati preliminari di febbraio mostrano ulteriori sviluppi, anche se a un ritmo molto più lento. A marzo, tuttavia, la tendenza stava già invertendo, con gli stock OCSE in calo di 39 mb, il più grande calo mensile in oltre un anno.