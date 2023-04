Pirelli, BofA aumenta target price e conferma Buy

Bank of America

Nokian

(Teleborsa) -(BofA) ha aumentato ilsu, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, aper azione (da 5,50 euro, +5,5%), confermando lasul titolo a "".Gli analisti hanno abbassato le stime sullea 6,59 miliardi di euro (-4,3%) e aumentato quella sull'a 1,06 miliardi di euro (+7,2%), per un margine EBIT Adjusted del 16%. Ilè visto ora a 507 milioni di euro, contro una stima precedente di 429 milioni di euro.A sostenere la variazione delle stime c'è la previsione che inel primo trimestre del 2023 siano diminuiti del 15% rispetto alla media del 2022.La revisione è arrivata all'interno di unche ha anche aumentato il target price sua 26 euro per azione (da 25), lasciando il rating a Underperform, e incrementato il prezzo obiettivo sua 80 euro per azione (da 74), riaffermando il giudizio Neutral. Suil giudizio è Underperform, con un target price ridotto a 7,4 euro (da 8,4).