ITA Airways "ambasciatore" del Made in Italy: presentati nuovi interni e divise

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre 2023 con, in aumento dell'1,5% rispetto al budget, edi ricavi passeggeri, che arriverebbe a 2,5 miliardi includendo il cargo. Lo ha detto l'Amministratore delegato della compagniadurante la presentazione deiall'aeroporto di Fiumicino, dove sono state presentata anche lefirmate, il menu Spring eLazzerini ha poi confermato che ITA ha chiuso il primo trimestre con una, dopo aver sostenuto un esborso aggiuntivo di 30 milioni, includendo il quale si sarebbe avuta una cassa di 432 milioni, superiore ai 324 milioni di fine 2022.Ilha parlato dell'offerta di, confermando che, poi il fatto che qualcuno la voglia cambiare di una virgola fa parte di una negoziazione". Più cauto è apparso il manager sulla possibilità di chiudere la trattativa entro la scadenza del 25 aprile.Oggi la compagnia ha presentato idi ultima generazione,, mettendo a segno - ha affermato l'Ad Lazzerini - "un altronel suo percorso di crescita".Lazzerini ha ribadito la volontà di essereaggiungendo che "con ITA Airways, dall'ingresso in aeroporto all'arrivo a destinazione", anche nella Lounge che espressione di accoglienza, stile e qualità italiana.All'italianità di ITA ha fatto cenno anche il, che ha dichiarato "per l'Italia è una giornata importante, celebriamo il connubio tra industria aeronautica, moda e settore enogastronomico. "Per noi Ita è fondamentale - ha aggiunto- è la nostra compagnia di bandiera,nei cieli che".Presente all'evento anche l, che ha fatto riferimento alla, sottolineando che "è la testimonianza di", che "deve e può lavorare insieme, un ticket chee può essere anche determinante, come politica industriale forte, per posizionare un Paese nel modo importante, come avviene in altri Paesi, nello scacchiere internazionale e nei flussi internazionali".