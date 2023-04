Cube Labs chiude 2022 in perdita. Portafoglio partecipazioni a 52,3 milioni

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha chiuso ilconderivanti da servizi erogati alle società partecipate pari a 1 milione di euro, in linea con l'esercizio precedente. L'è stato pari a 54 mila euro, rispetto a 411 mila euro dell'esercizio precedente come effetto di maggiori oneri per l'adeguamento della struttura in funzione dei programmi di crescita anche propedeutici alla quotazione. Ilè negativo per 73 mila euro (utile di 215 mila euro nell'esercizio precedente).Ilpari a 52,3 milioni di euro. L'è pari a 3,3 milioni di euro (2,5 milioni al 30 giugno 2022)."Il recente ingresso in Borsa ci consentirà di implementare il piano industriale e sostenere la strategia di crescita, anche a livello internazionale, in un settore in rapida evoluzione in Italia e nel mondo come quello del Life Science", ha commentato l'"Il valore del nostro portafoglio di partecipazioni testimonia il grande potenziale che è riconosciuto al nostro modello di venture builder, focalizzato sulla selezione di start-up ad alto tasso di R&D, sul loro sviluppo attraverso un supporto manageriale e operativo e la valorizzazione delle stesse nel medio-lungo periodo", ha aggiunto.