IBM, utile trimestrale sopra attese ma ricavi deludono

IBM

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'informatica e del cloud, ha registratopari a 14,25 miliardi di dollari nel, in aumento dello 0,4% e del 4,4% a valuta costante, rispetto alla stima degli analisti di 14,35 miliardi di dollari.I ricavisono stati in aumento del 3% (+6% a valuta costante), quelli diin aumento del 3% (+8 percento a valuta costante) e quelli disono diminuiti del 4% (invariati a valuta costante).Su base rettificata, IBM ha riportato undi 1,36 dollari per azione, superando le stime di 1,26 dollari. Ilè stato di 1,3 miliardi, in aumento di 0,1 miliardi."Abbiamo nuovamente ampliato il nostro margine di profitto lordo, migliorato la nostra performance di profitto sottostante e aumentato la nostra generazione di cassa - ha detto il- Siamoper continuare a investire per la crescita e restituire valore agli azionisti attraverso i dividendi".Leprevedono una crescita delle entrate (a valuta costante) tra il 3 e il 5% e un free cash flow di circa 10,5 miliardi di dollari, in aumento di oltre 1 miliardo di dollari di anno in anno.