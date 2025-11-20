IBM e Cisco collaborano per realizzare rete di computer quantistici su larga scala e fault-tolerant

IBM

(Teleborsa) -hanno annunciato l'intenzione di collaborare per progettare una, con l'obiettivo di arrivare entro l'inizio degli anni '30.Le aziende prevedono di fornire unadi più computer quantistici in reteUna rete quantistica distribuita potrebbe gettare le basi per un Internet quantistico definito da computer quantistici, sensori e comunicazioni entro la fine degli anni '30."In IBM, la nostra roadmap include piani per fornire computer quantistici su larga scala e tolleranti ai guasti entro la fine del decennio", ha affermato. "Collaborando con Cisco per esplorare come collegare più computer quantistici come questi in una rete distribuita, cercheremo di capire come scalare ulteriormente la potenza di calcolo quantistica. E mentre costruiamo il futuro dell'informatica, la nostra visione amplierà i confini di ciò che i computer quantistici possono fare all'interno di un'architettura di calcolo ad alte prestazioni più ampia.""Portare il calcolo quantistico a una scala utile non significa solo costruire singole macchine più grandi, ma anche collegarle tra loro", ha affermato. "IBM sta costruendo computer quantistici con roadmap aggressive per la scalabilità verticale, e noi stiamo sviluppando reti quantistiche che consentono la scalabilità orizzontale. Insieme, stiamo risolvendo questo problema come un sistema completo, che include l'hardware per connettere i computer quantistici, il software per eseguire i calcoli su di essi e l'intelligenza di rete che li fa funzionare."