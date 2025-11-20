IBM e Cisco collaborano per realizzare rete di computer quantistici su larga scala e fault-tolerant

(Teleborsa) - IBM
e Cisco
hanno annunciato l'intenzione di collaborare per progettare una rete connessa di computer quantistici su larga scala e fault-tolerant
, con l'obiettivo di arrivare entro l'inizio degli anni '30.
Le aziende prevedono di fornire una dimostrazione iniziale
di più computer quantistici in rete entro cinque anni
.
Una rete quantistica distribuita potrebbe gettare le basi per un Internet quantistico definito da computer quantistici, sensori e comunicazioni entro la fine degli anni '30.
"In IBM, la nostra roadmap include piani per fornire computer quantistici su larga scala e tolleranti ai guasti entro la fine del decennio", ha affermato Jay Gambetta, Direttore di IBM Research e IBM Fellow
. "Collaborando con Cisco per esplorare come collegare più computer quantistici come questi in una rete distribuita, cercheremo di capire come scalare ulteriormente la potenza di calcolo quantistica. E mentre costruiamo il futuro dell'informatica, la nostra visione amplierà i confini di ciò che i computer quantistici possono fare all'interno di un'architettura di calcolo ad alte prestazioni più ampia."
"Portare il calcolo quantistico a una scala utile non significa solo costruire singole macchine più grandi, ma anche collegarle tra loro", ha affermato Vijoy Pandey, GM/SVP di Outshift by Cisco
. "IBM sta costruendo computer quantistici con roadmap aggressive per la scalabilità verticale, e noi stiamo sviluppando reti quantistiche che consentono la scalabilità orizzontale. Insieme, stiamo risolvendo questo problema come un sistema completo, che include l'hardware per connettere i computer quantistici, il software per eseguire i calcoli su di essi e l'intelligenza di rete che li fa funzionare."