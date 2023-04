Franchi Umberto Marmi, assemblea approva bilancio e dividendo. Nominato CdA

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - L'di(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, hadi esercizio al 31 dicembre 2022 e lapari a 0,29 euro per azione. La distribuzione avverrà con stacco della cedola il 12 giugno 2023, record date il 13 giugno 2023 e pagamento in data 14 giugno 2023.I soci hanno anche nominato il, composto da 11 membri di cui 2 amministratori indipendenti, che rimarrà in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.Sulla base dell'unica lista depositata da Holding Franchi S.p.A., sono stati: Alberto Franchi (presidente); Bernarda Franchi; Andrea Franchi; Davide Giovanetti; Gualtiero Vanelli; Paolo Orlando Daviddi; Gianluca Cedro; Roberto Lettieri, amministratore indipendente; Maurizia Olga Leto di Priolo, amministratore indipendente; Maurizio Saravini; Marco Galateri di Genola e Suniglia.