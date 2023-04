ABC Company, assemblea approva bilancio e delega ad aumentare capitale

ABC Company

(Teleborsa) - L'di, società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent capital, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2022 (che registra una perdita di 373.698 euro) e ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.I soci hanno nominatoquale nfino all'approvazione del bilancio d’esercizio 2023, in sostituzione di Andrea Novello, decaduto dalla carica a seguito delle dimissioni avvenute in data 5 aprile 2023.Inoltre, è stato autorizzato il CdA a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie; conferito l'incarico di revisione legale del bilancio per il triennio 2023-2025 alla società di revisione EY; attribuito al CdA ladi euro.Inoltre, il CdA, in pari data ha: nominatoqualeal fine di agevolare il coordinamento dei consiglieri indipendenti; nominato Andrea Novello, Maurizio Camurani e Antonio Massardo quali ulteriori nuovi membri del proprio Advisory Board.