Chipotle, ricavi e utili oltre le attese nel primo trimestre

Chipotle Mexican Grill

(Teleborsa) -, catena di ristoranti statunitense, ha registratopari a 2,4 miliardi di dollari nel, con un aumento del 17,2% rispetto al primo trimestre del 2022. L'aumento dei ricavi totali è stato determinato da un aumento del 10,9% delle vendite di ristoranti comparabili e delle nuove aperture di ristoranti. Il mè stato del 15,5%, in aumento dal 9,4%.L'per il primo trimestre è stato di 291,6 milioni di dollari, o 10,50 dollari, rispetto a 158,3 milioni, o 5,59 per azione diluita, nel primo trimestre del 2022.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 8,92 dollari su ricavi per 2,3 miliardi di dollari."La nostra forte performance nel primo trimestre conferma che la nostra attenzione per tornare alle basi e ristabilire gli standard di eccellenza di Chipotle sta iniziando a portare risultati - ha affermato il- Continueremo a sviluppare persone eccezionali e preparare cibo eccezionale, facendo tesoro di ogni ospite per rafforzare ulteriormente le nostre fondamenta per una crescita sostenuta a lungo termine".