CME, balzo dell'utile trimestrale con volatilità mercati

CME Group

(Teleborsa) -, leader mondiale nel mercato dei derivati, ha registrato undi 1,4 miliardi di dollari neldel 2023, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022. I ricavi di compensazione e transazione sono aumentati del 5,5% a 1,2 miliardi di dollari. L'è stato di 884 milioni di dollari (+24,3%) e l'è stato di 2,43 dollari. Su base rettificata, l'utile netto è stato di 882 milioni di dollari e l'utile per azione ordinaria è stato di 2,42 dollari."Poiché i partecipanti al mercato globale hanno cercato di gestire il rischio in tutte le classi di attività, abbiamo, che ha portato al nostro secondo più alto fatturato trimestrale, al più alto utile netto rettificato e al più alto utile per azione rettificato di sempre", ha dichiarato il CEO Terry Duffy."Durante il trimestre, il nostro volume giornaliero totale ha superato i 25 milioni di contratti 28 volte, incluso undi 66,3 milioni di contratti il 13 marzo", ha aggiunto.