Hilton aumenta guidance dopo primo trimestre positivo

Hilton

(Teleborsa) -, una delle più grandi catene alberghiere del mondo, ha chiuso ildel 2023 con unrettificato di 209 milioni di dollari e unrettificato di 641 milioni di dollari, rispetto ai, rispettivamente, 211 milioni e 448 milioni dei tre mesi chiusi al 31 marzo 2022. L'EPS è stato di 0,77 dollari e l'è stato di 1,24 dollari, rispetto a 0,75 dollari e 0,71 dollari , rispettivamente, per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2022.Nel primo trimestre del 2023, Hilton ha aperto 64 nuovi hotel per un totale di 9.200 camere e ha raggiunto una crescita unitaria netta di 5.300 camere. Al 31 marzo 2023, ladi Hilton ammontava a circa 2.930 hotel che rappresentavano 428.100 camere in 116 paesi e territori, inclusi 30 paesi e territori in cui Hilton non aveva hotel esistenti."Abbiamo, superando la fascia alta della nostra guidance per il RevPAR (ricavi per camera disponibile, ndr), generando solidi risultati di fondo e offrendo un flusso di cassa disponibile significativo disponibile per ritorno ai nostri azionisti - ha commentato il- Come risultato della nostra forte performance e delle prospettive positive, stiamo alzando la nostra previsione di EBITDA rettificato per l'intero anno".La società, che possiede quasi 20 marchi tra cui Waldorf Astoria, prevede uncompreso tra 5,68 e 5,88 dollari, rispetto a una previsione precedente compresa tra 5,42 e 5,68 dollari. Hilton ha anche alzato la sua previsione annuale per il RevPAR) - una metrica chiave per gli investitori - tra l'8% e l'11%, rispetto a una previsione precedente dal 4% all'8%.