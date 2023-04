IWB, assemblea approva bilancio, dividendo e integra CdA

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - L'di(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, hadi esercizio al 31 dicembre 2022 e deliberatounitario pari a 0,10 euro per ciascuna azione avente diritto con data di stacco della cedola n. 8 il 2 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento (record date) il 3 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 4 maggio 2023.Al fine di integrare, la composizione dell'attuale CdA fino al numero di 7 consiglieri, ha deliberato difino alla scadenza del consiglio attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.L'assemblea degli azionisti ha inoltre: nominato il; approvato il nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2023-2025 di IWB"; deliberato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di