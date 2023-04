ErreDue, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

ErreDue

(Teleborsa) -ha ridotto a(da 14,3 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il 2022 Gli analisti evidenziano che i ricavi di ErreDue sono cresciuti nel 2022, ma l'EBITDA margin è stato eroso dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dal(soprattutto manodopera), in linea con la futura crescita attesa."Anche se vediamo ancora un potenziale a lungo termine, la sfida nel 2023 dovrebbe essere quella di sterilizzare le tendenze inflazionistiche", si legge nella ricerca.