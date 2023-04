Generali, Borean: risultati 2022 confermano ottimo avvio della nuova strategia

Generali

(Teleborsa) - "In un contesto di sfide eccezionali,, con generaziona di cassa in crescita e un posizionale di capitale molto solida, oltre che un aumento del dividendo". Lo ha affermato, Chief Financial Officer di, nel suo intervento all' assemblea degli azionisti , a cui è presente il 63,227% del capitale."Questi risultati riassumono il primo anno della nostra- con una focalizzazione sulla crescita sostenibile, sul miglioramento della qualità degli utili - e ne confermano", ha aggiunto.