Generali, Donnet: forte presenza internazionale di aziende come la nostra rafforza l'Italia

Generali

(Teleborsa) - ", pur in un contesto esterno sfidante, soprattutto grazie all'impegno di dipendenti e agenti. Nel 2022 ha preso il via il nostro nuovo piano, che è molto ambizioso e attraverso il cui intendiamo confermare Generali come leader assicurativo europeo e campione della sostenibilità capace di creare valore per tutti gli stakeholder". Lo ha affermato, CEO di, nel suo intervento all' assemblea degli azionisti , a cui è presente il 63,227% del capitale.Rivolgendosi ai soci, ha detto: "Penso possiate essere, che ci mette sulla giusta strada per raggiungere tutti i piani annunciati alla comunità finanziaria. La nostra capacità di raggiungere i risultati in maniera rigorosa è confermata dai risultati al 31 dicembre 2022. Ancor una volta abbiamo saputo raggiungere un risultato operativo record, guidato principalmente dal segmento Vita e dalla crescita del Ramo Danni"."La qualità di questi risultati - ha continuato Donnet - ci permette di proporvi un dividendo in aumento dell'8,4% rispetto allo scorso anno. Si tratta di un valore in linea con l'obiettivo di distribuire tra 5,2 e 5,6 miliardi di euro di dividendi cumulativi dal 2022 al 2024 e".Sul fronte dell'M&A, il manager ha detto che "nel corso dell'anno passato abbiamo compiuto, con il rafforzamento in Europa e in specifici paesi asiatici". Il CEO ha ricordato i deal con Cattolica in Italia, La Medicale in Francia, Grupo CTT in Portogallo. "In India e Malesia siamo diventati azionisti di maggioranza nelle JV dove già eravamo coinvolti", ha sottolineato.In chiusura di intervento, Donnet ha evidenziato che Generali ha "confermato la leadership in Europa e questo deve rappresentare un" che "la forte presenza internazionale di aziende come la nostra" rafforza il paese.