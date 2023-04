Intesa Sanpaolo, via libera assemblea a bilancio, dovidendo e piano incentivazione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria disi è riunita oggi alla presenza diordinarie prive del valore nominale, pari al, ed ha deliberatodella Capogruppo (con il 99,69575% dei voto favorevoli), la destinazione dell’utile d'esercizio e(con il 99,58954% dei voti favorevoli) per un importo di 1.648.228.114,29 euro (corrispondente a 8,68 centesimi per ciascuna delle n. 18.988.803.160 azioni ordinarie).Il monte dividendi complessivo - acconto e saldo - relativo all’esercizio 2022 è pari dunque a 3.048 milioni di euro, corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell’utile netto consolidato. Verrà girata a riserva straordinaria la quota non distribuita a fronte delle azioniproprie di cui la Banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date. La distribuzione avrà luogo a partire dal giorno 24 maggio 2023 (con stacco cedole il 22 maggio e record date il 23 maggio).L’Assemblea ha approvato - con n. 9.597.243.452 voti favorevoli, pari al 88,06725% sulle azioni ordinarie rappresentate - lee con 10.226.645.135 voti, pari al 93,84284% sulle azioni ordinarie rappresentate, in merito. Approvato anche, con ha approvato con 10.646.397.170 voti favorevoli, pari al 97,69461% sulle azioni ordinarie rappresentate, ildestinato ai Risk Taker che maturino un premio superiore alla c.d. "soglia di materialità", ed ai percettori di un importo “particolarmente elevato” e a coloro i quali, tra Manager o Professional non Risk Taker, maturino bonus di importo superiore sia alla c.d. “soglia di materialità” sia al 100% della retribuzione fissa.