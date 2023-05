3M cede a Pierrel asset per 70 milioni di dollari

3M

Pierrel

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense, ha stipulatoassociati al suo portafoglio di, con sede a Seefeld (Germania), a, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, per un prezzo di acquisto diI prodotti anestetici locali di 3M,, includono prodotti venduti con i marchi Ubistesin, Xylestesin e Mepivastesin, insieme a siringhe e aghi correlati e fanno parte del business dei materiali dentali nella divisione Oral Care Solutions di 3M.Nell'ambito della gestione strategica del portafoglio, 3M ha deciso di uscire da questi prodotti e dare la priorità agli investimenti che sfruttano le tecnologie di base per l'igiene orale del suo business sanitario, si legge in una nota. I prodotti oggetto di compravendita hanno registratoLa transazione dovrebbe essere. Dopo il closing, 3M fornirà supporto a Pierrel per facilitare una transizione agevole per i clienti. 3M manterrà la proprietà della struttura e delle operazioni di Seefeld, che supportano l'attività Oral Care di 3M.