Cofle, assemblea approva bilancio 2022 e dividendo di 0,25 euro

Cofle

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha approvato ilal 31 dicembre 2022 e la distribuzione di unpari a 0,25 euro per azione, con data di stacco cedola il 22 maggio 2023, come data di legittimazione (record date) il 23 maggio 2023 e come data di pagamento il 24 maggio 2023.Inoltre, l'assemblea dei portatori deiha approvato lecon riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine di scadenza. Il CdA aveva proposto di introdurre un ulteriore periodo di esercizio dal 4 novembre 2024 al 29 novembre 2024 compresi (il Terzo Periodo di Esercizio) e di modificare il prezzo di conversione dei Warrant per il Secondo Periodo di Esercizio.