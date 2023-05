Fisco, Leo: a lavoro su 3 aliquote Irpef già nel 2024 ma dipenderà dalle risorse disponibili

(Teleborsa) - Il vice ministro dell'Economia,ha dichiarato che il ministero sta lavorando "per arrivare agià nel 2024". Leo nel corso dell'sullanelle Commissioni finanze di Camera e Senato ha precisato che il dettaglio degli interventi dipenderà "dalle risorse che saranno disponibili, che nel corso di quest'anno saranno recuperate e di quelle che saranno previste nella prossima legge di bilancio".Nella riforma fiscale a cui il governo sta lavorando "interverremo anche suiPensiamo di introdurre laanche per glinon abitativi, per gli immobili commerciali", ha spiegato il vice ministro. "Regole semplici e accessibili, per migliorare un sistema che oggi è frammentato. Combatteremo l'utilizzando banche dati e strumenti informatici", ha aggiunto. La riforma ha aggiunto Leo, consentirà di "mettere mano a 360 gradi ai tributi", intervenendo sul sistema per le persone fisiche, le imprese, i"Penso che soprattutto per per quanto riguarda ipotesi di omesso versamento che oggi isiano colpiti da unaimportante laddove c'è la cosiddetta evasione per necessita'" ha dichiarato il ministro. "Quindi – ha aggiunto – fermo restando che bisognerà applicare sanzioni rilevanti nel caso di omessa dichiarazione, die via dicendo, penso che dove il contribuente ha esposto in dichiarazione l'imposta, poi ha pagato i dipendenti, i fornitori e magari ha unnei confronti dellasi possono applicarema non quelle"Quel caso, però, per evitare polemiche, lo dobbiamo affidare alla sensibilità del Parlamento", ha affermato.Per quel che riguarda invece la mancanza del gettito daglidellerispetto alle previsioni, il ministro Leo ha ammesso che c'è "qualche preoccupazione"."Il meccanismo della tassazione degli extraprofitti basato sui flussi Iva non è andato bene – ha spiegato – Rispetto agli 11 miliardi previsti ne sono entrati solo 2,8. C'è un differenziale di circa 8 miliardi e questo crea qualche preoccupazione. Vediamo se e come questo vada coperto".