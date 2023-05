Iccrea: Ramo danni chiude 2022 a 200 milioni di euro (+17%), tra i primi 5 in Italia

(Teleborsa) - Ilha chiuso il 2022 con una crescita dellanel comparto ramo danni del 17%, raggiungendo la soglia di quasirealizzati (170 milioni nel 2021), confermandosi tra i primi cinque operatori del mercato della bancassicurazione in Italia. Un risultato a cui ha contribuito, per circa il 37%, la produzione delle BCC sui prodotti protection delle due Compagnie partner, Bcc Assicurazioni e Bcc Vita.Un ulteriore impulso alla nuova produzione danni si è avuta anche grazie ai prodottiche hanno registrato una crescita del 25% rispetto al 2021. Il risultato finale dei volumi realizzati nel 2022 è stato raggiunto grazie al supporto di, l’hub specialistico assicurativo del comparto danni a supporto alle Banche del Gruppo BCC Iccrea, che sul comparto protection conta oggi una rete dedicata di 14 specialisti.Bcc Servizi Assicurativi è cresciuta nel corso del 2022 ed inizio 2023, anche grazie al percorso intrapreso dalla Società didellee conta ad oggi 57 dipendenti e due nuove sedi a Padova e Ancona, portando così a 6 il totale delle sedi sul territorio nazionale. Tutto ciò contribuisce al costante miglioramento del servizio di assistenza e supporto che la Società fornisce alle BCC e ai loro clienti.Ilha deliberato l’incremento da 5 a 7 del numero deiche rimarranno in carica per il prossimo triennio 2023 – 2025 e confermato alla presidenza Amedeo Manzo.Dichiarazione diPresidente BCC Servizi Assicurativi: “Il 2022 è stato un anno impegnativo a causa dell’instabilità a livello geopolitico che tutti conosciamo e che inevitabilmente ha impattato sui bilanci delle aziende e delle famiglie. I servizi assicurativi sono rimasti però determinanti nel lavoro delle PMI e nella vita quotidiana delle persone. Abbiamo quindi confermato il nostro impegno accanto alle BCC e alla loro clientela anche in questo comparto, intervenendo con investimenti legati al presidio dell’attività e alla formazione specialistica dei collaboratori. Infine, un sincero ringraziamento alla Capogruppo BCC Banca Iccrea per la fiducia accordatami riconfermandomi alla presidenza per il prossimo triennio.”