Gruppo BCC Iccrea e CDP, contratto di filiera da oltre 30 milioni con beneficiario Gruppo Conserve Italia

(Teleborsa) - Il(CDP) hanno finanziato un nuovoa beneficio del, una delle maggiori realtà agroindustriali in Europa, a valere sul V Bando dei Contratti di Filiera e di Distretto, gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).Il progetto, dal nome “Conserve Italia una filiera cooperativa tutta italiana: interventi di sostenibilità ambientale, valore ai produttori, garanzia ai consumatori e qualità alimentare delle produzioni ortofrutticole”, ha un. Prevede, tra l’altro, la partecipazione di altre 6 realtà partner, cooperative appartenenti al segmento della lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli della filiera o produttori agricoli facenti parte della base sociale di Conserve Italia.Il Contratto di Filiera prevede un(Piano Nazionale Complementare) per. L’importo restante di, interamente, sarà. A questo finanziamento, ne corrisponde un altro di. INell’ambito dell’operazione BCC Banca Iccrea ha agito come soggetto autorizzato a presentare il contratto di filiera, oltre che come ente finanziatore in pool con Emil Banca e BCC Ravennate Forlivese e Imolese.L’intera operazione è volta a favorire ioltre ad. Nel dettaglio, il progetto vuole – tra gli altri obiettivi – aumentare la capacità produttiva di Conserve Italia, ridurre i consumi di metano, attuare l’efficientamento energetico e sviluppare in generale la produzione di energia rinnovabile con la conseguente riduzione delle emissioni di CO2.“Il Contratto di Filiera ci consente di valorizzare al meglio il nostro modello cooperativo, che coniuga il sostegno alla base sociale agricola con le esigenze industriali per rispondere alle sfide dei mercati – ha sottolineato-. Questa operazione, resa possibile grazie a partner cooperativi e istituzionali di primo livello, contribuisce a realizzare il nostro piano investimenti che proietta il Gruppo nelle grandi transizioni tecnologica, digitale e ambientale”.“Questi contratti rappresentano, per noi del Gruppo BCC Iccrea, un’importante opportunità per sostenere la produzione e la valorizzazione delle nostre eccellenze agricole – ha commentato–. Tutto ciò che riguarda il settore agroalimentare ci vede costantemente in prima linea per favorire lo sviluppo delle aziende coinvolte nei diversi progetti”.“Le filiere del settore agroalimentare sono un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile e la competitività del nostro Paese. Le iniziative in favore dei contratti di filiera si confermano uno strumento strategico per rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, valorizzare le eccellenze produttive e favorire investimenti innovativi lungo tutta la catena del valore. Sostenere le imprese del comparto significa non solo tutelare la qualità dei prodotti, ma anche promuovere sviluppo, occupazione e coesione nei territori”, ha dichiarato“Con questa operazione diamo linfa all’economia reale, quella legata alla terra, quella che porta ricchezza e lavoro alle nostre comunità – ha aggiunto–. Lo facciamo aiutando la cooperazione e sostenendo la transizione sostenibile di un settore, quello agricolo, fondamentale per il futuro economico della nostra Regione e di tutto il Paese”.“Il nuovo contratto di filiera – ha concluso– è uno step importante di un percorso rivolto a garantire la sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente. LA BCC punta a favorire le imprese che creano un impatto positivo complessivo nel territorio in cui operano”.Il Gruppo Conserve Italia rappresenta una delle maggiori realtà agroindustriali in Europa e detiene marchi storici del made in Italy come Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani. Il Gruppo conta 12 stabilimenti produttivi, 9 in Italia e 3 all'estero (1 in Spagna, 2 in Francia) oltre 4 agenzie di vendita (in USA, Australia, UK, Germania) e opera principalmente in tre grandi rami di produzione: frutta, pomodoro e vegetali, occupando oltre 2.100 persone. La realtà copre circa il 35% del mercato nazionale dei succhi di frutta, mentre nella trasformazione dei pomodori il Gruppo detiene circa un quarto del mercato nazionale. Conserve Italia è leader anche nel settore delle conserve vegetali con una quota di mercato del 16,4%.