Iccrea Banca, Fitch Ratings migliora il rating "BBB" e mantiene l’outlook positivo

(Teleborsa) - L'agenzia Fitch Ratings ha migliorato il(Long-Term IDR) sul Gruppo BCC Iccrea e su Iccrea Banca a "" da "BBB-", mantenendo l’. Migliorati anche il(VR) a "bbb" da "bbb-" e il rating a breve termine (Short-Term IDR) a "F2" da "F3"."L’upgrade da parte dell’agenzia di rating è principalmente guidato dalla crescentedei, dal miglioramento della qualità degli attivi e dalla continua generazione di capitale. L’upgrade è anche supportato dal recente innalzamento del rating dell’Italia a "BBB+", ha spiegato Iccrea Banca in una nota.L’outlook positivo riflette, inoltre, l’attesa da parte dell’agenzia che il Gruppo continui a rafforzare il proprioattraverso le iniziative intraprese su, oltre che a mantenere elevata la qualità degli attivi e le coperture sul, ampiamente superiori agli standard europei.Fitch sottolinea, infine, come gli attuali rating del Gruppo riflettano l’ampiain Italia, un’alta diversificazione degli impieghi, una granulare e stabile base di depositi ed un'elevata capitalizzazione., Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, ha commentato: "L’odierno giudizio di Fitch certifica lo straordinario percorso intrapreso dal nostro Gruppo, che in pochi anni è riuscito a diventare un player sempre più rilevante sia nel panorama bancario italiano che europeo. Il Gruppo ha inoltre dimostrato una crescente capacità di generare redditività sostenibile, supportata da un’efficace gestione dei rischi e da una strategia aziendale coerente con le condizioni macroeconomiche attuali. L’upgrade riconosce la stabilità e la bontà del nostro modello di business e la resilienza del Gruppo in un contesto finanziario caratterizzato da continue sfide dinamiche evolutive e crescenti esigenze regolamentari".