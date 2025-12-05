Iccrea Banca, Fitch Ratings migliora il rating "BBB" e mantiene l’outlook positivo

(Teleborsa) - L'agenzia Fitch Ratings ha migliorato il rating
a lungo termine
(Long-Term IDR) sul Gruppo BCC Iccrea e su Iccrea Banca a "BBB
" da "BBB-", mantenendo l’outlook positivo
. Migliorati anche il Viability Rating
(VR) a "bbb" da "bbb-" e il rating a breve termine (Short-Term IDR) a "F2" da "F3".
"L’upgrade da parte dell’agenzia di rating è principalmente guidato dalla crescente diversificazione
dei ricavi
, dal miglioramento della qualità degli attivi e dalla continua generazione di capitale. L’upgrade è anche supportato dal recente innalzamento del rating dell’Italia a "BBB+", ha spiegato Iccrea Banca in una nota.
L’outlook positivo riflette, inoltre, l’attesa da parte dell’agenzia che il Gruppo continui a rafforzare il proprio modello di business
attraverso le iniziative intraprese su bancassurance
e risparmio gestito
, oltre che a mantenere elevata la qualità degli attivi e le coperture sul credito anomalo
, ampiamente superiori agli standard europei.
Fitch sottolinea, infine, come gli attuali rating del Gruppo riflettano l’ampia rete distributiva
in Italia, un’alta diversificazione degli impieghi, una granulare e stabile base di depositi ed un'elevata capitalizzazione. Mauro Pastore
, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, ha commentato: "L’odierno giudizio di Fitch certifica lo straordinario percorso intrapreso dal nostro Gruppo, che in pochi anni è riuscito a diventare un player sempre più rilevante sia nel panorama bancario italiano che europeo. Il Gruppo ha inoltre dimostrato una crescente capacità di generare redditività sostenibile, supportata da un’efficace gestione dei rischi e da una strategia aziendale coerente con le condizioni macroeconomiche attuali. L’upgrade riconosce la stabilità e la bontà del nostro modello di business e la resilienza del Gruppo in un contesto finanziario caratterizzato da continue sfide dinamiche evolutive e crescenti esigenze regolamentari".