RES debutta in Borsa il 4 maggio. Invitalia è anchor investor

MIT SIM

(Teleborsa) -, società molisana attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, è stata, il segmento di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. L'avvio delle negoziazioni è fissato per giovedì2023.L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri di 2.699.230 azioni ordinarie, per uncomplessivo pari a 10,8 milioni di euro, di cui circa 3,8 milioni sottoscritti da(tramite Fondo Cresci al Sud) in qualità diIldi collocamento delle azioni è stato fissato in 4 euro per azione, corrispondente ad unapari a circa 42,8 milioni di euro, mentre considerando le Price Adjustment Shares (PAS) non quotate il valore del capitale economico è pari a circa 50,8 milioni di euro. Ilè pari al 25,23%, includendo nel computo le sole azioni ordinarie quotate."Ringrazio gli investitori che hanno mostrato interesse e partecipazione verso la società e siamo orgogliosi di aver al nostro fianco un partner come Invitalia che crede nella bontà del nostro progetto industriale - ha commentato l'- Saremoe questo ci rende ancora più fieri di rappresentare la nostra regione nel segno della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica"."La Borsa è per RES un primo importante passo che servirà ad accelerare il piano di crescita già avviato e che prevedefunzionali ad efficientare ulteriormente la dotazione impiantistica esistente, a sviluppare nuovi progetti di ricerca applicata nell'ambito della Circular Economy e a finanziare anche un'su impianti e autorizzazioni di terzi in aree geografiche limitrofe", ha aggiunto.Nel processo di quotazione, RES è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità died Equity Research provider; Legance Avvocati Associati è Advisor legale e fiscale; EPYON è incaricata della due diligence finanziaria; BDO è la Società di revisione, mentre Spriano Communication è advisor di comunicazione corporate e finanziaria.agirà in qualità di