Salvataggio per First Republic Bank, JPMorgan acquisirà tutti i depositi

First Republic Bank

JPMorgan Chase & Co

(Teleborsa) -è salva, sarà acquisita dasecondo gli accordi presi con il Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) che aveva preso possesso della banca regionale di San Francisco.Secondo un comunicato reso noto dall'Authority di regolamentazione americana JPMorgan assumerà tutti i 103,9 miliardi di dollari di depositi di First Republic e acquisterà la maggior parte dei suoi 229,1 miliardi di dollari di attività.JPMorgan "si assumerà tutti i depositi, compresi quelli non assicurati, e sostanzialmente tutti i beni di First Republic Bank. I depositi sono assicurati a livello federale dalla Fdic e soggetti a limiti applicabili".La banca americana effettuerà un pagamento di 10,6 miliardi di dollari e rimborserà 25 miliardi di dollari di depositi alle grandi società statunitensi mentre eliminerà un deposito di 5 miliardi dopo il completamento dell'acquisizione. La Fdic fornirà un nuovo prestito pari a 50 miliardi a tasso fisso quinquennale."Non ho la sfera di cristallo, ma". Così il, dopo l'annuncio che la sua azienda aveva acquistato la banca regionale fallita. Dimon ha affermato che ora il sistema appare "molto molto solido" ed ha spiegato che il suo istituto ha risposto ad una chiamata per il salvataggio.