Uber, trimestrale oltre le attese. Prevede redditività in miglioramento

Uber Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio, ha registratoin aumento del 19% anno su anno a 31,4 miliardi di dollari nel, o del 22% su base valutaria costante, conGross Bookings di 15 miliardi (+40%) eGross Bookings di 15 miliardi (+8%). I viaggi durante il trimestre sono cresciuti del 24% su base annua a 2,1 miliardi, ovvero circa 24 milioni di viaggi al giorno in media.sono cresciuti del 29% su base annua a 8,8 miliardi di dollari, o del 33% su base valutaria costante, con una crescita dei ricavi che ha notevolmente superato la crescita del Gross Bookings a causa di un cambiamento nel modello di business per l'attività nel Regno Unito. Laè stata di 157 milioni di dollari, che include un vantaggio netto di 320 milioni di dollari (al lordo delle imposte) dovuto principalmente a plusvalenze nette non realizzate relative alla rivalutazione delle partecipazioni di Uber. Laè stata di 0,08 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, una perdita per azione di 0,09 dollari su ricavi per 8,72 miliardi di dollari."Abbiamo registrato una redditività e un free cash flow record nel primo trimestre e siamo pronti a espandere nuovamente la redditività nel secondo trimestre - ha affermato il- Abbiamo continuato a gestire attivamente il nostro bilancio, uscendo dalla nostra posizione azionaria in Yandex.Taxi e rifinanziando i nostri prestiti a termine e rimaniamo concentrati su un'allocazione disciplinata del capitale nei prossimi anni".Per ildel 2023, Uber prevede: Gross Bookings da 33 miliardi a 34 miliardi di dollari; EBITDA rettificato da 800 milioni a 850 milioni di dollari. Questa indicazione è superiore alla proiezione degli analisti di 749,1 milioni di dollari, secondo Refinitiv.