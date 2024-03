Medica, Intesa conferma Buy: nel 2024 benefici da presenza internazionale

Intesa Sanpaolo

Medica

(Teleborsa) -ha confermato la" sul titolo, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, mettendo le stime under review dopo la pubblicazione dei conti 2023 e la call del management con la comunità finanziaria.Durante la call, scrivono gli analisti, pur non rilasciando una guidance ufficiale, la società ha affermato di vedere inel 2024 nell'intervallo 90-100 milioni di euro, rispetto agli 80 milioni di euro nel 2023 con una crescita guidata sia dal consolidamento per dodici mesi delle controllate statunitensi (7,6 milioni di euro in 8 mesi nel 2023) e tedesche (2,2 milioni di euro in 8 mesi nel 2023) e una significativa crescita organica attesa nel business Acute & Aferesis e nel business Water. Prevede che le altre divisioni del gruppo (Automation, OEM e Chronic) mostreranno ricavi stabili su base annua.Inoltre, prevede che ilaumenti a circa il 20% nel 2024 rispetto al 14,6% nel 2023 e al 17,2% nel 2H23, grazie ad un migliore assorbimento dei costi fissi, al miglioramento del contributo delle società di nuova costituzione in Germania e negli Stati Uniti e ad un leggero miglioramento della redditività di Spindial, che nel 2023 ha risentito negativamente di alcuni one-off;Il piano distraordinario è stato quasi completato entro la fine del 2023 (gli investimenti totali nel 2023 ammontavano a 10,4 milioni di euro, di cui 4,2 milioni di euro straordinari) per cui nel 2024 la società prevede investimenti a un livello più normalizzato nell'intervallo 6-7 milioni di euro."Riteniamo chedella più ampia impronta internazionale consolidata nel 2023 e del lavoro di sviluppo del business degli ultimi due anni - si legge nella ricerca - Riteniamo che l'attuale consensus sui ricavi del 2024 (88 milioni di euro) e sull'EBITDA (17,1 milioni di euro) sia un po' conservativo".