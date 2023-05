Whirlpool, il Governo esercita Golden Power per la salvaguardia dell'occupazione

(Teleborsa) - Ilha posto un, conosciuta per il marchio Beko, per la creazione di un. Il CdM del 1° maggio , su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha deciso di esercitare il, una sorta di diritto di prelazione che l'esecutivo esercita per le imprese ritenute strategiche.In questo caso, il potere è stato esercitato per: coinvolti dalla fusionepresenti in Lombardia, Marche e Toscana. Il Decreto infatti autorizza l'operazione ponendo dei vincoli in termini di salvaguardia del patrimonio tecnologico e dei livelli occupazionali.Nel frattempo, l'operazione di fusione Whirlpool-Arcelik è, che dovrà esprimersi in merito agli aspetti concorrenziali dell'operaizone, che ha dimensione europea.L’operazione segue a stretto giro quella conclusa fra la ex Whirlpool di Napoli ed il gruppo italiano Tea Tek finalizzata alla creazione di un polo pewr i pannelli fotovoltaici, che ha salvaguardato oltre 300 posti di lavoro.