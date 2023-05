Banca Investis, Stefano Vecchi nuovo AD per guidare nuova fase

UniCredit

(Teleborsa) -(ex Banca Intermobiliare) ha comunicato cheassumerà la carica didal prossimo 15 maggio. Vecchi, dopo il delisting da Piazza Affari dell'aprile 2022, che il gruppo si avvia a intraprendere e che si fonda sul nuovo assetto organizzativo varato nel 2022 e basato su tre aree di business, sinergiche e integrate: Wealth Management, Asset Management, Corporate & Investment Banking.Stefano Vecchi, dove ricopriva la carica died era membro del supervisory board di UniCredit International Bank (Luxembourg), dopo essere stato CEO di Cordusio Sim. In precedenza, ha lavorato in, dove ha anche ricoperto la carica di CEO di Credit Suisse (Italia) S.p.A., e ha lavorato per dieci anni inBanca Investis e l'azionista Trinity Investments DAC hanno r, fino ad oggi amministratore delegato e direttore generale, per il lavoro svolto.