Lloyds, utile sopra le attese nel primo trimestre 2023

Lloyds

(Teleborsa) -, gruppo bancario e assicurativo del Regno Unito, ha registrato undi 2,3 miliardi di sterline per i, superiore alla media di 1,95 miliardi di sterline delle previsioni degli analisti (secondo un consensus compilato dalla società) e in aumento rispetto a 1,5 miliardi di sterline dell'anno precedente. L'è stato di 1,6 miliardi di sterline (1,1 miliardi di sterline un anno fa), con un utile netto più elevato, in parte compensato dai costi operativi più elevati previsti. Inoltre, ha registrato un forte ritorno sul patrimonio netto tangibile del 19,1%."Il gruppo ha realizzato una solida performance finanziaria nel primo trimestre del 2023, con un forte utile netto e generazione di capitale, insieme a una", ha commentato il"Le- ha aggiunto - Sappiamo che questo è difficile per molte persone. La nostra strategia mirata, insieme alla nostra forza finanziaria, ci consente di continuare a supportare i nostri clienti in tutto il paese, aiutando la Gran Bretagna a prosperare. Stiamo anche facendo buoni progressi sui nostri ambiziosi piani di trasformazione".Glia clientela si sono assestati a 452,3 miliardi di sterline, in calo di 2,6 miliardi nei primi tre mesi del 2023.da clientela per 473,1 miliardi di sterline, in calo di 2,2 miliardi nei primi tre mesi del 2023, inclusa una riduzione dei saldi dei conti correnti Retail per 3,5 miliardi, in parte guidati da deflussi di clienti stagionali, inclusi pagamenti fiscali, maggiori spese e un mercato più competitivo.