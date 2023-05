Tamburi acquista azioni proprie, conclude il piano e avvia nuovo programma

Tamburi

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 24 al 28 aprile 2023, complessivamente(pari allo 0,025% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,3888 euro, per undiAl 28 aprile quindi, la investment e merchant bank indipendente e diversificata ha in portafoglio 17.138.331 azioni proprie, pari al 9,295% del capitale sociale.TIP ha inoltre reso noto che il 27 aprile 2023, ildi azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti il 28 aprile 2022con l’acquisto complessivo di 2.142.224 azioni.Contestualmente ha comunicato che, nell’ambito dell’autorizzazione al piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 27 aprile 2023, intendefino ad undi ulteriorida effettuarsi entro il 27 ottobre 2024. Gli acquisti effettuati lo scorso 28 aprile rientrano nel nuovo programma.A Piazza Affari, oggi, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,23%.