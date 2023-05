Assoreti, raccolta sale a 5,9 miliardi a marzo. Forte calo della liquidità

(Teleborsa) - A2023 lehanno realizzato la più alta raccolta degli ultimi quindici mesi, conpari a 5,9 miliardi di euro, in crescita del 32,9% rispetto al mese precedente e del 24,2% nel confronto con quanto realizzato a marzo dello scorso anno. Lo comunica, sottolineando che è stato "consistente" il flusso di risorse destinato agli strumenti finanziari amministrati, con un deciso coinvolgimento dei titoli di debito.Positivo anche il bilancio dei fondi comuni di investimento e delle gestioni individuali, mentre il saldo delle movimentazioni è negativo nell'ambito dei prodotti assicurativi e in termini di liquidità su conti correnti e depositi. Nel complesso sono circamentre dai"I dati del mese confermano la solidità di un'industria che supera per volumi lo storico di raccolta dell'ultimo anno - dichiara, Segretario Generale dell'associazione - Deciso orientamento verso gli investimenti con una".L'attività di distribuzione diretta di quote disi traduce in volumi netti mensili pari a 308 milioni di euro, tra sottoscrizioni nette in Oicr aperti di diritto estero per 363 milioni e deflussi netti dai fondi italiani per 57 milioni. Le scelte di investimento privilegiano i fondi azionari e quelli flessibili sui quali vengono canalizzate rispettivamente risorse nette per 217 e 222 milioni di euro; positiva anche la raccolta sugli obbligazionari (94 milioni) mentre si conferma negativa per i fondi bilanciati (-228 milioni).Anche il bilancio delleè positivo e pari a 249 milioni di euro, con un maggiore orientamento all'investimento in gestioni patrimoniali mobiliari (201 milioni). Per il terzo mese consecutivo ilregistra la prevalenza delle uscite per 1,1 miliardi di euro realizzate tra prodotti vita tradizionali (-903 milioni) e polizze multiramo (-308 milioni) mentre i premi netti versati sulle unit linked sono positivi per 131 milioni. La raccolta netta suiè pari a 54 milioni.A marzo il, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si conferma comunque positivo e pari a 191 milioni di euro, dato che si confronta con un valore di sistema negativo per 642 milioni. L'apporto delle Reti da inizio anno sale, così, a 2 miliardi rispetto ad un dato complessivo dell'industria fondi negativo per 1,6 miliardi.A marzo la raccolta netta è positiva per tutte le tipologie di strumento finanziario. Si consolida l'attenzione ai, tra collocamento del Btp Italia sul mercato primario (1,2 miliardi) e l'attività sul mercato secondario (3,1 miliardi), e si confermano i flussi consistenti destinati alle obbligazioni corporate (1,6 miliardi). Il saldo delle movimentazioni realizzate sui titoli azionari è positivo per 755 milioni di euro, così come quello dei certificate (334 milioni) e degli exchange traded product (140 milioni). Le uscite nette dasi attestano a 1,7 miliardi di euro.